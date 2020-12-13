Ученики «Кванториума» спроектировали тренажер для реабилитации после коронавируса

Москва, 13 декабря. В детском технопарке Кемерова «Кванториум-42» разработали проект тренажера для помощи людям, переболевшим коронавирусом. Как стало известно ФАН, аппарат уже протестировали на родителях воспитанников технопарка с заболеваниями дыхательной системы. Участники эксперимента подтвердили, что у них уменьшилась одышка и они могут реже использовать ингалятор.

Тренажер спроектировали воспитанницы детского технопарка Алена Владимирова и Алина Рубцова. В соответствии с современными тенденциями экологичности, аппарат изготовлен из биоразлагаемого пластика, легко дезинфицируется и утилизируется. При этом себестоимость прибора значительно ниже дорогостоящих аналогов для реабилитации и лечения последствий пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, уточнили в кемеровском «Кванториуме».

Напомним, технопарки «кванториумы» создаются в России в рамках национального проекта «Образование». Сейчас работают более 90 детских технопарков в более 60 субъектах страны. В планах Минпросвещения РФ к 2021 году построить 85 центров в регионах на средства федерального бюджета, а к 2024 году открыть подобную технологическую площадку в каждом крупном городе: 245 «Кванториумов» для всестороннего развития детей в науке, технике, шахматах, философии, культуре и родной истории. Пока что детские кванториумы не охватывают гуманитарные науки и позиционируются скорее как платформы нового российского образовательного формата для детей 8-18 лет в области инженерных наук. Особенно важны они для сельских школ — к сельским детям приезжают мобильные кванториумы.

Подробнее о том, как строится работа в «Кванториумах», ФАН писал ранее. Подробнее — по ссылке.

