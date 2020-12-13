Георгий Мартиросян рассказал забавную новогоднюю историю с участием своего сына

Российский актер театра и кино Георгий Мартиросян поделился с ФАН планами на новогоднюю ночь, а также рассказал о семейных традициях и казусах на Новый год. По словам артиста, 2020 год сильно повлиял на его профессиональную деятельность.

— У вас есть какие-то новогодние традиции?

— Пытаемся подарки дарить. Работы нет, к сожалению. И все, что касается тех материальных радостей, которые были раньше обязательно… сейчас я не знаю просто, можем ли мы соответствовать. Потому что, честно, слетело порядка 18 спектаклей. Одно дело, когда ты знаешь, что ты можешь заработать, а тут… И начинаешь себя распределять. Я не жалуюсь, но самое ужасное для артиста — когда его лишают еще и профессии.

— С кем отмечать будете?

— Не знаю. Честно, просто не думали над этим вопросом. Но посмотрим. Может быть, дочь с внуком приедут.

— А внуку сколько?

— Внуку девять.

— Вы переоденетесь в Деда Мороза?

— У меня однажды было такое, когда сын был еще маленький, я переоделся в Деда Мороза, и он меня узнал. Он узнал меня по голосу. Это было в детском саду, меня попросили сыграть. И я переоделся, и когда я начал говорить, я так смотрел на него, и он остановился, застыл, и я понимал, что я сейчас расколюсь, что я начну смеяться, и это было для меня самым жутким. И я ему подмигнул, и он понял, что это наша тайна — моя и его. И он запрыгал вокруг меня. Ему было лет пять, по-моему.

— Как зовут его?

— Дмитрий. И это было замечательно, потому что все дети веселились, а он просто втройне, потому что его это захлестнуло, потому что он прыгал, скакал, потому что только он знает эту тайну. Я запомнил на всю жизнь эту историю. За ним было интересно наблюдать, понимая, что он разгадал эту ситуацию. Это было еще в городе Ростове-на-Дону.