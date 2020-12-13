Военный эксперт назвал способ сохранить перемирие в Карабахе

Министерство обороны Армении сообщило о возобновлении боевых действий в Нагорном Карабахе после того, как Азербайджан захватил два села в Гадрутском районе. Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин рассказал ФАН, что позволит сохранить перемирие в Карабахе.

Вечером, 11 декабря, азербайджанская сторона объявила о провокации Армении, в результате которой был ранен солдат. В министерстве обороны Нагорного Карабаха пояснили, что Азербайджан попытался атаковать одну из военных позиций, расположенных на южном направлении армии Карабаха.

Однако до прибытия миротворцев азербайджанская сторона под предлогом проведения контртеррористической операции захватила два села — сначала Хин Тахер, а затем и Хцаберд. С прибытием миротворцев конфликт затих, но населенные пункты так и остались под контролем Баку.

Борис Рожин отметил, что Азербайджан не оставляет попыток занять новые территории Карабаха даже после перемирия.

«Как мы видим, Азербайджан продолжает попытки увеличения тех территорий, которые он получил по итогам войны, — идут попытки занять армянские территории, поселки в Гадрутском районе. Эти территории по московским соглашениям остаются за Арменией, тем не менее Баку предпринимает попытки эти территории занять. Это связано с тем, что Азербайджан имеет определенное военное превосходство и пытается за счет этого получить дополнительные территориальные выгоды», — объяснил политолог.

По словам Рожина, не допустить новой эскалации конфликта в Карабахе могут российские миротворцы.

«Там, где не будет миротворцев, попытки потеснить армян будут продолжаться. Миротворцы являются гарантом территориальной целостности Карабаха и Армении. Там, где миротворцев не будет, есть риски для различных провокаций», — заключил Рожин.

Перемирие в Карабахе ранее было уже дважды объявлено и сорвано. Первое начиналось с 10 октября, второе — 18 октября. Третье было заключено по результатам трехстороннего соглашения 10 ноября, документ был подписан Россией, Арменией и Азербайджаном. Для контроля за ситуацией в Карабах были введены российские миротворцы.

Ранее обозреватели Telegram-канала «Южный ветер» подготовили прогноз развития обстановки в Карабахе. Эксперты назвали маловероятным, что Азербайджан продолжит проявлять агрессию и возобновит крупномасштабные боевые действия. Однако случившееся показывает, что Баку готов в любую минуту снова перейти в наступление. Обозреватели не исключили, что ситуация в Карабахе может развиваться по сценарию Донбасса, где попытки сторон улучшить свои тактические позиции происходят уже шестой год подряд.