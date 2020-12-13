Пелагея просчиталась при разводе с Телегиным

Москва, 13 декабря. Популярная российская исполнительница Пелагея и хоккеист Иван Телегин официально развелись спустя почти год, однако, судя по всему, певица кое в чем просчиталась при оформлении развода со спортсменом. Об этом пишет издание «7Дней.ру».

Бывшие супруги не смогли сохранить теплые отношения ради дочери и вели ожесточенные споры во время бракоразводного процесса. Можно смело предположить, что события, изменившие жизнь Пелагеи, заставили ее задуматься насчет необходимости в свое время заключить брачный договор.

Пелагея и Телегин — люди совсем не бедные, но они всеми средствами и силами пытались добиться максимально комфортных и выгодных для себя условий развода. Суд обязал Телегина перечислять 25% от всех своих доходов в качестве алиментов дочери. На ее счет будет поступать половина суммы, а оставшаяся часть полагается самой Пелагее.

По словам адвоката исполнительницы, заседание о разделе совместно нажитого состояния запланировано на конец декаб­ря. С точки зрения правозащитника, дело затянется, так как бывший муж Пелагеи попытался спрятать часть имущества. По некоторым данным, Иван Телегин присвоил себе машину, стоимость которой равняется 16 миллионам рублей. Этот автомобиль был приобретен в браке с Пелагеей, но сейчас им пользуется новая возлюбленная хоккеиста Мария Гончар. Также певица хочет доказать в суде, что квартира за 85 миллионов принадлежит только ей.

Целитель, астролог и маг Павсекакий Богданов ранее заявил, что певица Пелагея не останется в одиночестве после развода с хоккеистом Иваном Телегиным. По словам экстрасенса, затяжной процесс расторжения брака говорит об определенном психотипе исполнительницы. Астролог также назвал причину развода. С его точки зрения, все дело может крыться в самой Пелагее, постоянно дававшей мужу поводы для ревности и желавшей поставить супруга в подчиненное положение.