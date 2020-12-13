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Актриса Анна Казючиц рассказала, как прошли ее первые съемки шоу «ДНК»

Актриса Анна Казючиц рассказала, как прошли ее первые съемки шоу «ДНК»

Москва, 13 декабря. Известная актриса Анна Казючиц, которая заменила погибшего ведущего шоу «ДНК» Александра Колтового на канале НТВ, откровенно рассказала о первых съемках программы. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Казючиц призналась, что «быть ведущей — это другое, это надо смочь услышать человека, смочь задать ему нужные вопросы и услышать ответ».

«Руки у меня тряслись мелкой дрожью. Я очень волновалась. Я даже сама себе говорила: «Аня, успокойся. Что ты, первый раз, что ли». Ничего не могла с собой поделать. Со мной по-человечески отнеслись люди, которые вместе работают. Они нашли правильные и очень точные слова», — рассказала о своих переживаниях актриса, пришедшая на замену Колтовому.

Анна Казючиц уверена, что Александр Колтовой не был бы против ее кандидатуры на его место.

«Я разговаривала с ним и попросила у него поддержки. Надеюсь, что у меня все получится», — добавила знаменитость.

Напомним, Колтового на передаче канала НТВ заменили актрисой Анной Казючиц. В своем Instagram-аккаунте она рассказала, что программы с ее участием начнут выходить в эфир с 14 декабря. Зрители шоу «ДНК» отреагировали на эту новость по-разному. Одни признались, что скучают по Колтовому, при этом многие пожелали актрисе успехов на новом месте.

Напомним, телеведущий Александр Колтовой погиб 7 ноября, когда летел из Московской области в Ярославскую на VIP-турбазу. Спутницей Колтового оказалась супруга крупного финансиста Наталья Климова. В результате столкновения самолета с землей погибли и пилот, и пассажир.

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