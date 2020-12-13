Любовь Успенская призналась в покупке люксового автомобиля за 50 млн рублей

Москва, 13 декабря. Королева отечественного шансона Любовь Успенская откровенно рассказала о новой дорогостоящей покупке. В эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ исполнительница призналась, что решила купить для себя люксовый автомобиль за 50 миллионов рублей.

«Я пользуюсь моими машинами. И сейчас я заказала автомобиль «Фантом». Ну как-то надо расти», — сказала Любовь Успенская.

Она также добавила, что не любит себе в чем-то отказывать. С точки зрения Успенской, «если веселиться, то до утра, а если не до утра, то зачем вообще начинать». Во время режима самоизоляции певица со своими друзьями веселилась до утра, добавила Успенская.

«До утра сидели и веселились. Раньше у нас, конечно, не было столько времени. Как хорошо ложиться спать в пять утра и думать, что завтра нет самолета или поезда на концерты», — рассказала королева отечественного шансона.

Ранее Успенская объяснила, почему ее дочь Татьяна Плаксина начала вести себя странным образом: шла на ток-шоу, устраивала скандалы и публично ругалась с матерью, а позже и вообще переехала в США. По словам королевы отечественного шансона, у ее наследницы «съехала крыша» после того, как та злоупотребила запрещенными препаратами.

Громкий скандал между Любовью Успенской и Татьяной Плаксиной произошел в феврале этого года. Дочь исполнительницы тогда обвинила мать в истязаниях и ущемлении прав. Ситуацию в очередной раз певица прокомментировала в программе «Пацанки».