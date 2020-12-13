Москва, 13 декабря. Одна из ведущих программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко объяснила, что такое кроп-топы и почему они должны быть в этом сезоне в гардеробе каждой девушки, следящей за модными тенденциями.

Хромченко заметила, что в летний период года кроп-топы носили с шортами, брюками и юбками, а осенью — с кардиганами и жакетами. Вещь, действительно, стильная и модная, при этом она многофункциональная, то есть ее можно смело комбинировать с другими элементами одежды. Однако позволить себе носить кроп-топ может не каждая представительница прекрасного пола, так как этот предмет гардероба открывает живот, предупредила Эвелина Хромченко.

Как заметила стилист, кроп-топ идеально подойдет для девушек с хрупкой фигурой и идеальным прессом. Но если эта вещь уже есть на полках с одеждой у дамы с формами, то и здесь есть выход. Эвелина Хромченко объяснила, как носить кроп-топ вместо жилета.

Ведущая «Модного приговора» посоветовала приобрести тонкую водолазку, которая имитирует чулочный материал. Такие широко представлены и в непрозрачном материале, отметила Эвелина Хромченко.

«Сиреневые, красные, зеленые… Их вариатив огромен. Вот такая водолазка или боди — великолепный выход из положения. Надеваете такую водолазку, сверху — кроп-топ, который начинает выполнять функцию бижутерии, и чувствуете себя защищенной и модной. И муж ваш будет в полном счастье от того, что вы такая привлекательная и авангардная», — посоветовала модный стилист.

Ранее Эвелина Хромченко показала цвет, который может превратить любого человека, даже самого яркого и эффектного, в серую мышь.