ЛНР сообщила о скоплении сил ВСУ у своих границ

Луганск, 13 декабря. Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают военную технику к линии разграничения, нарушая третий пункт мирного соглашения.

Представители ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины (СЦКК) заявили, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны противника не зафиксировано. При этом в ведомстве рассказали о размещении четырех бронированных автомобилей в районе населенных пунктов Троицкое и Новоалександровки.

Помимо этого, недалеко от села Лобачево, разведчики ЛНР зафиксировали три броневика. Данные военнослужащих ЛНР подтверждены наблюдателями мониторинговой миссии ОБСЕ.

Днем ранее в расположении ФАН появилась информация о подготовке украинской стороной боевых действий на территории Донбасса. Вдоль линии разграничения ВСУ установили более 70 противотанковых мин.