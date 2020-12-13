Близкая подруга Королевой опровергла сплетни о разводе певицы с Тарзаном

Москва, 13 декабря. Слухи и разводе Наташи Королевой с известным стриптизером Сергеем Глушко за последние несколько месяцев буквально заполнили социальные сети.

Опровергнуть предположения пользователей Сети решила близкая знакомая артистки Ида Достман. Она в эфире программы «Ты не поверишь!» прокомментировала сплетни о решении Королевой развестись со звездным мужем, заявив об их полной и абсурдной недостоверности. Гостья шоу признала, что у пары действительно появились некоторые трудности в отношениях, однако, как и все супруги они работают над ними и не собираются сдаваться.

«Развода не будет. Ребята выйдут из этих трудностей. Кто нагадил — свое обязательно получит. И все будет так, как должно быть», — отметила Достман.

Разговоры о расставании певицы с Тарзаном спровоцированы громким скандалом, который произошел вокруг пары несколько месяцев назад. Стриптизера заподозрили в неверности Королевой. Слухи об этом подогрело видео, «слитое» одной из предполагаемых любовниц Глушко.

Сейчас артистка систематически выходит на связь с поклонниками, рассказывая им о своих новых начинаниях. Певица отметила, что успела восполнить силы после информационной травли, развернутой против ее семьи в СМИ.

Ранее стало известно, что из-за финансовых проблем на фоне пандемии Королевой пришлось распустить свой музыкальный коллектив, а также закрыть салон красоты. Она призналась, что ей очень трудно далось это решение. Для минимизации последствий увольнения певица выплатила сотрудникам щедрые премии.