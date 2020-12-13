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Европейская киноакадемия назвала драму «Еще по одной» лучшим фильмом года

Европейская киноакадемия назвала драму «Еще по одной» лучшим фильмом года

Москва, 13 декабря. Фильм «Еще по одной» датского режиссера Томаса Винтерберга получила премию Европейской киноакадемии как лучший в 2020 году.

Награду «Лучший актер» получил Мадс Миккельсен, сыгравший главную роль, а «Лучшего режиссера» забрал Винтерберг. После оглушительной победы он заявил, что считает Европейскую киноакадемию «чем-то особенным» и поблагодарил организаторов за поддержку каждого его проекта. Винтерберг добавил, что триумф фильма посвящает соей погибшей в аварии 19-летней дочери. «Еще по одной» должен был стать актерским дебютом Ида Винтерберг. Проект снимался в ее школе с участием друзей и знакомых девушки.

Ранее стало известно, что Мадс Миккельсен сыграет роль Грин-де-Вальда в третьей части франшизы «Фантастические твари». Соответствующее заявление сделала студия Warner Bros.

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