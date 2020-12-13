Европейская киноакадемия назвала драму «Еще по одной» лучшим фильмом года

Москва, 13 декабря. Фильм «Еще по одной» датского режиссера Томаса Винтерберга получила премию Европейской киноакадемии как лучший в 2020 году.

Награду «Лучший актер» получил Мадс Миккельсен, сыгравший главную роль, а «Лучшего режиссера» забрал Винтерберг. После оглушительной победы он заявил, что считает Европейскую киноакадемию «чем-то особенным» и поблагодарил организаторов за поддержку каждого его проекта. Винтерберг добавил, что триумф фильма посвящает соей погибшей в аварии 19-летней дочери. «Еще по одной» должен был стать актерским дебютом Ида Винтерберг. Проект снимался в ее школе с участием друзей и знакомых девушки.

Ранее стало известно, что Мадс Миккельсен сыграет роль Грин-де-Вальда в третьей части франшизы «Фантастические твари». Соответствующее заявление сделала студия Warner Bros.