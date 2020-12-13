Пользователи Сети поругались из-за архивного фото Агутина и Зеленского

Москва, 13 декабря. Певец и композитор Леонид Агутин разместил в своем Instagram-аккаунте фотографию с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.

Очевидно, снимок был сделан давно, поскольку Зеленский в кадре выглядит значительно моложе, чем сейчас. На фотографии российский певец и тогда еще актер стоят в обнимку и дружелюбно улыбаются в объектив камеры.

«Было время...» — лаконично подписал пост Агутин.

Казалось бы обычное фото вызвало настоящую бурю среди подписчиков исполнителя хита «На сиреневой Луне». Большинство комментаторов иронично или с долей жалости высказывались в адрес нынешнего президента Украины.

«Эх, такого юмориста и актера потеряли. Может, еще вернется», — написал пользователь.

«Власть испортила Зеленского! Лучше бы КэВээНил! А так превратился в шута», — выразила мнение подписчица.

«Клоуном он и остался. Американская марионетка», — добавил фолловер.

«Все так жалеют, что Зеленского потеряли. Быстро забыли, как он Россию оскорблял, деньги перечислял для военных действий в Донбассе. Он откровенно ненавидит Россию, просто сейчас открыто это выражать не позволяет статус президента», — углубился в политику юзер.

Некоторые высказывания пользователей Instagram переросли в настоящую перепалку и скатились во взаимные личностные оскорбления. При этом провокационный снимок собрал почти 100 тысяч лайков.

Резко отрицательное отношение к нынешнему главе Украины объясняется его методами управления страной и поведением на политической арене. Недавно пользователи Сети были крайне возмущены новой системой взимания налогов на Украине, которую ввел Зеленский. Президент решил, что гастарбайтеры, покинувшие Украину, с 1 января 2021 года должны будут платить 18% подоходного налога. Юзеры назвали такой шаг беспределом.