Нотариус Сергеева рассказала о правилах заключения договора при аренде жилья

Москва, 13 декабря. Мошенники часто пользуются невнимательностью арендодателей и подменяют договор. Чтобы не лишиться квартиры, необходимо внимательно читать все пункты документа.

Вместо договора аренды могут подложить договор купли-продажи, предупредила член комиссии Московской городской нотариальной палаты по повышению профессиональной подготовки нотариусов Наталия Сергеева. Мошенники умеют убеждать, и могут внушить доверчивому собственнику, что заключаемое соглашение является безопасным, передает «Прайм».

«Во всех этих случаях собственнику будет крайне сложно впоследствии доказать, что он рассчитывал совершенно на другой исход событий и был введен в заблуждение второй стороной — ведь на документе будет стоять его подпись», — отметила Сергеева.

Защитить от обмана при сделке может только независимый юрист. Нотариальная форма договора оградит собственника жилья от недобросовестного арендатора.

Адвокат Екатерина Антонова недавно рассказала, как грамотно составить договор аренды. В перечень самых важных пунктов вошли предмет договора, правила проживания квартирантов, период действия документа и график платежей.