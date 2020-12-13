Китайский аналитик назвал возможные сроки выхода iPhone 13

Пекин, 13 декабря. Американская компания Apple может восстановить привычный цикл производства и продаж своих гаджетов. Так считает известный китайский аналитик Минг-Чи Куо.

Согласно прогнозам инсайдера, производство новых iPhone 13 на базе SoC может начаться уже в начале следующего лета. Это означает, что в продаже смартфоны появятся уже в сентябре.

Компания Apple из-за пандемии была вынуждена сдвинуть производство iPhone 12. Из-за карантина продажи смартфонов стартовали только в конце октября, а младшие модели поступили в магазины в середине ноября. Возобновление обычного графика свидетельствует о том, что новые iPhone 13 полным модельным рядом поступят в продажу уже в сентябре 2021 года.

Также отмечалось, что компания Apple может вернуть Touch ID в новые iPhone 13 из-за масочного режима. Многие пользователи жалуются, что не могут разблокировать смартфон по лицу в маске.