Кристиан Бэйл сыграет злодея в новом фильме Marvel «Тор: Любовь и гром»

Нью-Йорк, 13 декабря. Актер Кристиан Бэйл исполнит роль Убийцы богов в четвертой части «Тора». Об утверждении звезды «Темного рыцаря» на роль злодея сообщила киностудия Marvel.

Бэйл воплотит образ персонажа комиксов — Горра, который известен под именем Убийца богов. Согласно каноничному сюжету, герою досталась трагичная судьба — Горр потерял всю семью и отстранился от веры. Когда он узнал, что боги существуют, он поклялся убить каждого из них, так как они допускают смерть невинных людей.

Помимо Бэйла в «Тор: Любовь и гром» появятся Крис Хемсворт, Тесса Томпсон и Натали Портман, которая станет первым женским воплощением бога Тора на экране. Режиссером фильма станет Тайка Вайтити, который уже работал над картиной «Тор: Рагнарек». Выход киноленты запланирован на 11 февраля 2022 года.