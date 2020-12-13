Почти треть работодателей в России планирует поднять зарплаты в 2021 году

Москва, 13 декабря. Повышение зарплат сотрудникам в следующем году планируют 32% работодателей в России. Исследование на эту тему провели эксперты «Работы.ру».

Специалисты сервиса провели опрос на соответствующую тему. Участниками исследования стали свыше 1,5 тысячи работодателей по всей стране. Из них 32% заявили о планах повысить заработную плату в 2021 году. Еще 35% респондентов намерены расширить штаб.

Результаты опроса показали, что 35% участников хотят открыть новые направления деятельности в следующем году. Еще 25% респондентов признались, что направят все силы на конкретное направление бизнеса.

Заняться повышением знаний сотрудников намерены 23% работодателей, а 19% компаний начнут больше вкладываться в маркетинг и рекламу. О введении новой системы выдачи премий задумались 15% респондентов, а оставшиеся 9% хотят увеличить перечень нематериальных поощрений для подчиненных, передает РИА Новости.

Аналитики ранее выяснили, что россияне хотели бы попросить у Деда Мороза. Результаты опроса показали, что самым желанным подарком на Новый год является здоровье.