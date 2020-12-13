Участники протестов устроили перестрелку в штате Вашингтон

Вашингтон, 13 декабря. Стрельба зафиксирована в американском штате Вашингтон. Вооруженное столкновение произошло между участниками протестов, сообщают местные СМИ.

Сотрудники правоохранительных органов города Олимпия после инцидента взяли под стражу одного демонстранта, который открыл огонь по другому митингующему. О его самочувствии пока ничего неизвестно.

Задержанный в беседе с полицейскими рассказал, что многие участники акции были агрессивно настроены. На каждой стороне были хорошо вооруженные люди, готовые к насилию.

«У обеих сторон в группах есть хорошо вооруженные люди. В течение дня у нас были эпизодические стычки», — уточнили сержант Даррен Райт.

Ранее семь демонстрантов едва не погибли в результате наезда автомобиля в Нью-Йорке. Пострадавших экстренно госпитализировали, сейчас их состояние оценивается как стабильное.