Певица Юлия Савичева ни разу не была в собственном доме на Бали

Москва, 13 декабря. Российская певица Юлия Савичева пожаловалась в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ, что ей так и не представилась возможность посетить свой дом на Бали.

Недвижимость артистке подарил продюсер Максим Фадеев. Роскошный подарок он сделал на свадьбу Юлии с музыкантом Александром Аршиновым в 2014 году. Вручая звездной паре ключи от виллы вместе с белым трехъярусным тортом, музыкальный продюсер выразил надежду, что они с Савичевой будут дружить семьями.

В СМИ Юлия благодарила старого друга за щедрость и говорила, что для нее он не просто продюсер, а почти родной отец.

«Юлю я знаю с детства, она маленькой у меня на коленях сидела, и отношусь к ней, как к собственной дочери», — говорил Фадеев, презентуя подарок за 1,5 миллиона долларов.

Однако даже спустя шесть лет Юлия так не нашла времени посетить Индонезию. Певица пожаловалась на то, что подарок находится достаточно далеко и до него тяжело добраться.

«Ты представляешь, сколько туда лететь, как надо за ним ухаживать?» — обратилась Савичева ведущей шоу Лере Кудрявцевой.

Юлия также сослалась на постоянные перелеты в Португалию, где сейчас находится ее дочь. Поэтому времени для жизни на Бали совсем нет. Певица отметила, что не знает в каком состоянии находится недвижимость и присматривает ли кто-то за ней. Лера Кудрявцева порекомендовала собеседнице все-таки съездить и привести дом в порядок, сделать ремонт и сдавать его в аренду. Савичева заинтересовалась практичным предложением ведущей и обещала над ним подумать.

Недавно певица призналась, что в детстве страдала расстройством пищевого поведения и довела себя до анорексии, стремясь избавиться от лишних килограммов и насмешек одноклассников. Савичева отметила, что по мере взросления смогла принять и полюбить себя.