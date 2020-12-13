Пятерка ярких: роскошные образы отечественных звезд на «Золотом граммофоне»

Москва, 13 декабря. Звезды российского шоу-бизнеса попытались затмить друг друга на одной из главных церемоний музыкальных наград «Золотой граммофон».

Ежегодная церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» состоялась в Москве. Звезды российской эстрады блистали на ковровой дорожке и демонстрировали свои торжественные наряды. Каждый из них был ярким и уникальным. Но затмили всех, конечно, девушки.

Стройная певица Полина Гагарина может позволить себе любой наряд и выглядеть стильно. В этот раз для церемонии девушка выбрала элегантное черное платье в пол. Изюминкой наряда стала оголенная спина с гигантским бантом на талии. Свой роскошный образ певица дополнила лаконичной прической и ярким макияжем глаз.

Исполнительница хита «Часики» Валерия решила посетить светское мероприятие в нежном образе. Персиковый цвет и крой вечернего платья выгодно подчеркнули идеальную фигуру и ровный загар звезды. Игривое декольте и открытые плечи придали игривости образу Валерии. В таком платье она смотрится утонченно и обворожительно.

Певица Ани Лорак удивила гостей церемонии коротким золотистым платьем с пайетками. Экстремальная длина наряда позволила зрителям восхититься стройными ножками артистки, а благодаря переливающемуся золотом платью Лорак буквально блистала на вечере и ковровой дорожке. Сияющий образ поп-звезды подчеркнули большие серьги-кольца и высокий хвост.

Поп-исполнительница Ханна отличилась необычным нарядом. В отличие от коллег, она вместо платья выбрала откровенный топ, обтягивающие штаны, сапоги на шпильке и меховую шубу. Весь вечерний ансамбль Ханны выдержан в белом цвете. Необычным элементом образа стала прическа — укладкам от стилистов девушка предпочла украшение со стразами, полностью покрывающем ее голову на манер африканских косичек. Певица явно привнесла экзотичности на церемонию.

Ярким и смелым образом похвасталась популярная исполнительница Zivert. Вероятно, девушка тоже решила продемонстрировать стройные ноги выбрала для церемонии короткое и объемное платье, крой которого напоминает бутоны синих и желтых цветов. Воздушный образ певицы подчеркнули ярко-синие лодочки на высоком каблуке.

Среди блистающих селебрити могла оказаться и певица Светлана Лобода. Однако она устроила скандал и уехала со съемок «Золотого граммофона» из-за использования ванны в номере другой исполнительницы — Мари Краймберри. Возмущенная звезда заявила, что «ванна может быть только у нее».