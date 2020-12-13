Украина из-за сложных отношений с РФ обанкротила свои ведущие предприятия

Киев, 13 декабря. Украина после 2014 года запретила своим крупным производствам и фабрикам сотрудничать с Россией, что нанесло по компаниям сокрушительный удар.

Предприятие «Мотор Сич», занимающееся разработкой и сборкой двигателей для авиации, потеряло своего главного покупателя — Россию. Москва была вынуждена развивать собственное производство, в чем преуспела, поэтому в украинском заводе теперь не нуждается, передает Infox.ru.

Один из ведущих представителей ракетно-космической отрасли СССР, а позже и Украины, «Южмаш» уже потерял сотни миллионов рублей и находится на грани закрытия. Аналогичная участь постигла легендарный Харьковский танковый завод, и киевский «Антонов».

Экс-глава авиастроительной компании «Антонов» Александр Лось недавно заявил, что Украина может превратиться в страну «третьего мира», если перепрофилирует испытательный аэродром завода под гражданский аэропорт. «Символ и ценность» страны может стать «местом мародерства».