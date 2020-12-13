МЧС предупредило о гололедице в Ленобласти 13–15 декабря

Санкт-Петербург, 13 декабря. Опасное погодное явление в виде гололедицы ожидается в Ленинградской области с 13 по 15 декабря. Водителей просят быть внимательнее на дорогах.

Риск возникновения ДТП на дорогах повышается из-за скользкой дороги. С 13 по 15 декабря МЧС просит автовладельцев не превышать скорость движения и сохранять дистанцию между движущимися машинами.

Россиянам ранее напомнили, как минимизировать риск получения травм при гололеде. Эксперты также рассказали, как вести себя в случае падения.