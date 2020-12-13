ST: Британские власти призвали магазины сделать запасы на 1,5 месяца вперед

Лондон, 13 декабря. Супермаркеты в Великобритании начали закупаться товарами на фоне скорого выхода государства из Евросоюза. Власти призвали делать запасы на 1,5 месяца вперед.

Соединенное Королевство перестало быть полноценным членом ЕС в текущем году. Однако до 31 декабря действует переходный период, во время которого стороны продолжают соблюдать заявленные союзом нормы. До конца года им предстоит прийти к соглашению, в противном случае стране грозит беспрецедентная паника среди покупателей, передает Sunday Times.

«Они видели, что произошло при COVID... и знают, как быстро все может пойти не по плану», — прокомментировал призыв правительства один из сотрудников местного супермаркета.

Политолог Никита Масленников ранее высоко оценил вероятность улучшения двусторонних отношений между Лондоном и Европейским союзом. По его словам, этого удастся достичь в рамках интеграционных торговых группировок. Выход британской стороны без торгового соглашения был ожидаем изначально.