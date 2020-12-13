Роспотребнадзор предупредил о способах обмана в автосалонах

Москва, 13 декабря. Обычно недобросовестные автосалоны завлекают покупателей несуществующей низкой ценой и выгодными кредитными условиями. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Больше всего шансов нарваться на мошенников в неофициальных салонах. Там представлены новые автомобили и машины с пробегом различных моделей. Обычно такие салоны ставят слишком низкие цены на автомобили, которые в действительности оказываются гораздо выше.

Перед покупкой автомобиля необходимо тщательно ознакомиться с отзывами о компаниях, продающих машины. Лучше просмотреть несколько сайтов, так как иногда мошенники сами пишут о себе положительные отзывы.

Автоэксперты ранее рассказали, как защитить машину от угона. Сейчас злоумышленники все чаще обращают внимание на автомобили недорогих марок.