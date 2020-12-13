Роспотребнадзор раскрыл возможные осложнения после COVID-19

Москва, 13 декабря. Перечень последствий от перенесенной пациентом коронавирусной инфекции увеличивается каждый день. Подробнее об основных из них рассказали в Роспотребнадзоре.

Переболевший COVID-19 человек обычно испытывает усталость и страдает от быстрой утомляемости. У него могут наблюдаться проблемы с концентрацией внимания и памятью, кашель, мигрени и чувство жжения в области груди. При этом некоторые пациенты делятся иными ощущениями после победы над вирусом: одних неприятные последствия обошли стороной, а у других также фиксировались мышечные боли, тахикардия и другие осложнения.

«Неслучайно существует реабилитационный период, когда после тяжелой инфекции рекомендуется не сразу выходить на работу», — отметила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии ведомства Наталья Пшеничная.

Ранее Университет Джонса Хопкинса обновил мировую статистику заболеваемости по COVID-19. По данным специалистов, в мире с начала пандемии новым типом коронавируса заразились свыше 16 млн человек.