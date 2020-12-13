Фанаты Петросяна пророчат молодой жене юмориста судьбу Степаненко

Москва, 13 декабря. После рождения сына 30-летняя Татьяна Брухунова ушла в декрет. Из-за этого Евгению Петросяну пришлось нанять на работу новую помощницу.

Евгений Петросян недолго оставался один после развода с коллегой по сцене Еленой Степаненко. Его избранницей стала 30-летняя Татьяна Брухунова, которая недавно родила для 75-летнего юмориста сына Вагана. Сейчас молодая мама занимается малышом, а обязанности помощницы артиста взяла на себя новая сотрудница Александра Скобцова.

Новая помощница Петросяна посещает светские мероприятия с юмористом. Она тщательно следит за здоровьем и гигиеной артиста, а также напоминает ему о принятии таблеток. Недавно их застали вместе, когда девушка обрабатывала руки артиста антибактериальным гелем.

Фанаты уже начали сравнивать Скобцову и Брухунову. Обе девушки значительно моложе Петросяна, похожи внешне и стилем одежды. В связи с этим поклонники допустили, что уже скоро нынешняя супруга артиста может повторить судьбу его бывшей жены Елены Степаненко. Некоторые до сих уверены, что именно Брухунова когда-то разрушила брак звезд «Кривого зеркала».

Сам Петросян заявляет, что его молодая супруга спокойно относится к новой помощнице. Он считает, что у его избранницы нет поводов для ревности, так как он ведет себя достаточно сдержанно.

Юморист ранее признался, что находится в близких отношениях с Татьяной Брухуновой уже десять лет. Их тесная дружба началась еще задолго до развода Петросяна со Степаненко. Однако он не уточнил, когда эта дружба переросла в нечто большее.