Власти Греции продлили разрешение на въезд для россиян до 7 января

Афины, 13 декабря. Разрешение на въезд в Грецию до 500 россиян в неделю продлено до 7 января. Предыдущее соглашение должно было истечь 14 декабря.

Российские туристы смогут попасть в Грецию при наличии отрицательного результата теста на COVID-19 и документа с подтверждением наличия места пребывания. Местные власти разрешили въезд не более 500 россиян в неделю с 7 сентября. Это решение продлевалось уже несколько раз.

Туристы могут попасть в страну воздушным транспортом через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. Отрицательный результат теста на коронавирус должен быть получен не позднее 72 часов до прилета. При прибытии в страну пассажиры должны заполнить электронный документ, вписав в него свои контактные данные на территории Греции, передает RT.

Еще одна страна в скором времени может открыть свои границы для туристов. Власти Таиланда обсуждают возможность безвизового въезда туристов на территорию страны.