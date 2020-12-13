Пушков удивился реакции Киева на расширение Россией санкций против Украины

Москва, 13 декабря. Протест Киева на введение Россией дополнительных ограничений в отношении ряда украинских физлиц вызвало удивление у сенатора Алексея Пушкова.

Парламентарий напомнил, что власти сопредельного государства в 2015 году первыми приняли решение о включении нескольких сотен граждан РФ в черный список. Кроме того, в течение последующих лет Киев неоднократно расширял данный перечень лиц. Реакция украинского правительства на аналогичные действия Москвы непонятна и вызывает вопросы, передает RT.

«Против чего они протестуют? Против того, чем давно занимаются сами? А чего ждали?» — удивился Пушков.

Ранее Москва утвердила новый санкционный список. В него вошли 849 физических лиц Украины. Документ одобрил председатель российского правительства Михаил Мишустин.