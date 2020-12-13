Воздушное сообщение между РФ и Финляндией восстановят в декабре

Москва, 13 декабря. Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит полеты из Москвы в Хельсинки и обратно 24 декабря.

Источник в авиакомпании сообщил, что рейсы между двумя столицами будут осуществляться каждый четверг до конца марта. Исключением будет лишь 31 декабря, пишет RT.

Постоянное транспортное сообщение между Россией и Финляндией было прекращено из-за распространения пандемии новой коронавирусной инфекции.

Финляндия закрыла границы с 19 марта нынешнего года по 13 мая. С 19 сентября въезжать в страну было позволено гражданам государств, где число заражений составляет 25 на 100 тыс. Граница между Финляндией и Россией все еще остается закрытой. По официальной информации, откроется она 12 января 2021 года.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о двустороннем возобновлении авиасообщения России и Венесуэлы. С 23 ноября россияне могут посещать курорты Карибского моря.