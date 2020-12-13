Украинскому радикалу грозит тюрьма за надругательство над символом Хануки

Киев, 13 декабря. Полиция Украины задержала местного жителя, подозреваемого в повреждении ханукального подсвечника в центре столицы. Ему грозит до трех лет тюремного заключения.

Инцидент произошел несколько дней назад. На Контрактовой площади мужчина крупного телосложения решил продемонстрировать, как, по его мнению, нужно поступать с иностранцами, которые якобы пытаются захватить власть и оккупировать украинские земли. После небольшого предисловия для своих интернет-зрителей, радикал опрокинул символ празднования Хануки.

Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка изъяли записи с камер видеонаблюдения, а также провели мониторинг социальных сетей. В результате оперативных действий им удалось быстро установить личность злоумышленника. Им оказался 36-летний украинец.

«Ему уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины», — отметил глава киевской полиции генерал Андрей Крищенко.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил проверку сведений об осквернении памятника советским солдатам в Литве. Этим делом займется отделение по расследованию правонарушений, связанных с реабилитацией нацизма.