Звезда «Реальных пацанов» рассказал о смерти родного брата

Москва, 13 декабря. Актер Владимир Селиванов потерял брата в 2008 году. Он впервые рассказал о причинах трагедии в его семье.

Зрители знакомы с Селивановым по роли Вована в сериале «Реальные пацаны». В жизни актер является достаточно скромным человеком и редко говорит о своей личной жизни. Он поддерживает отношения со своим старшим братом, который работает на стройке. Средний брат актера скончался 12 лет назад.

Селиванов признался, что его родственник безответственно относился к жизни. Он часто выпивал и не задерживался на одном месте работы, пояснил актер в беседе с ведущим YouTube-шоу «Вписка».

«Отец его устраивал, а он опять прогуливал, опять уходил и забухивал. Такие истории всегда плохо заканчиваются», — рассказал артист.

Родители воспитывали братьев в строгости и с детства приучали к физическому труду. Семья Селиванова держала свое хозяйство, в связи с чем братья проводили на огороде каждый сезон. Самым трудолюбивым вырос старший брат актера.

Селиванов отметил, что очень сдружился с актером Антоном Богдановым, который тоже исполнил роль в «Реальных пацанах». Молодые люди вместе ходили по ночным клубам и часто сами устраивали вечеринки.

«Раньше думал, что люди, которые не употребляют наркотики — непродвинутые, тупые трезвенники. Потом понял, что я ошибался», — заявил актер.

Артист считает, что популярность не отразилась на его человеческих качествах. За прожитые годы он не пристрастился к запрещенным препаратам или алкоголю, чем очень гордится.

Певица Анна Семенович ранее призналась, что однажды вышла на сцену в пьяном виде. Это произошло много лет назад, когда она еще выступала в составе поп-группы «Блестящие».