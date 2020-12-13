США завершили подготовку к вакцинации населения от COVID-19

Вашингтон, 13 декабря. Американские власти готовы реализовывать план по распространению вакцины от компаний Pfizer и BioNTech, начиная с понедельника.

После дистрибуции лекарственного препарата между 145 медицинскими центрами начнется всеобщий процесс вакцинации. Во вторник вакцину получат еще 425 медучреждений, в среду — 66. На сегодняшний день только эти центры имеют условия, необходимые для хранения вакцины. В планах американских властей распределить 2,9 млн доз по всем штатам.

Недавно в ФАН рассказали, что Управление по вопросам качества и продовольствия медикаментов США (FDA) одобрило вакцину Pfizer. Ее создавали совместно с компанией BioNTech. Первыми вакцину должны получить медицинские работники и пожилые люди, передает Infox.ru.