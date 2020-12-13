Российская сборная по биатлону обновила безмедальный антирекорд

Хохфильцен, 13 декабря. Сборная России по биатлону 31-й раз подряд не смогла добыть медали и обновила свой антирекорд.

Третий этап розыгрыша Кубка мира по биатлону состоялся в австрийском Хохфильцене, сообщил информационный портал RT. В женской эстафете российская сборная заняла восьмое место из-за промахов на стрельбище Ирины Казакевич. Мужская гонка преследования закончилась также неудачно. Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов не смогли чисто отстреляться на огневом рубеже.

В женской эстафете первое место заняла норвежская сборная во главе с Тириль Экхофф. Второй к финишу пришла команда из Франции. Третью позицию заняли шведские биатлонистки, благодаря успешному выступлению 21-летней Эльвиры Эберг, отыгравшей 30-секундное отставание от Германии на шестом этапе.

Гонку преследования среди мужчин выиграл француз Кантен Фийон Майе. Его соотечественник Эмильен Жаклен пришел вторым. Тройку лидеров замкнул норвежец Йоханнес Дале.

Ранее ФАН сообщал о допуске женской сборной России к финскому этапу Кубка мира по биатлону. Из-за выявленных случаев заражения COVID-19 россиянок могли в полном составе не допустить до соревнований.