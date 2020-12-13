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Автоэксперты дали советы по защите машины от угона

Автоэксперты дали советы по защите машины от угона

Москва, 13 декабря. Жертвами угонщиков все чаще становятся автомобили среднего класса. Обычно злоумышленники продают их по запчастям.

Защитить автомобиль от угона можно с помощью нескольких простых правил. Прежде всего стоит парковать машину в отведенном для этого месте, а не бросать на улице. Важно не забывать о страховке и дополнительных средствах защиты, заявил председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист», член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков.

«Ставьте автомобили на автостоянку, страхуйте, ну и ставьте средства защиты на автомобиль, вплоть до замков на колеса», — отметил он.

Автоюрист Дмитрий Славнов добавил, что угнанные с целью разбора на запчасти машины практически невозможно найти. Он посоветовал водителям пользоваться различными блокираторами для руля и коробки передач.

Страховщики ранее рассказали, какие автомобили чаще всего подвергались угону в России за последние девять месяцев. Возглавила список модель Toyota Camry.

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