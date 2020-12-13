Автоэксперты дали советы по защите машины от угона

Москва, 13 декабря. Жертвами угонщиков все чаще становятся автомобили среднего класса. Обычно злоумышленники продают их по запчастям.

Защитить автомобиль от угона можно с помощью нескольких простых правил. Прежде всего стоит парковать машину в отведенном для этого месте, а не бросать на улице. Важно не забывать о страховке и дополнительных средствах защиты, заявил председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист», член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков.

«Ставьте автомобили на автостоянку, страхуйте, ну и ставьте средства защиты на автомобиль, вплоть до замков на колеса», — отметил он.

Автоюрист Дмитрий Славнов добавил, что угнанные с целью разбора на запчасти машины практически невозможно найти. Он посоветовал водителям пользоваться различными блокираторами для руля и коробки передач.

Страховщики ранее рассказали, какие автомобили чаще всего подвергались угону в России за последние девять месяцев. Возглавила список модель Toyota Camry.