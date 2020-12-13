Эксперт Роскачества развеял миф о вреде сна рядом со смартфоном

Москва, 13 декабря. Опасность излучения смартфона на организм человека не имеет научных подтверждений.

Многие считают опасным держать смартфон рядом с кроватью во время сна. Однако в действительности такие опасения не имеют научных оснований, заявил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

В докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 2014 года говорится, что ученые не обнаружили связь между повышенным риском развития каких-либо болезней и использованием смартфона. Однако лучше оказаться от долгого времяпровождения с гаджетом в кровати, так как это плохо влияет на зрение.

Кузьменко советует отложить смартфон за час до сна, чтобы не спровоцировать бессонницу. Он напомнил, что оставление гаджета на зарядке на всю ночь плохо сказывается на работе его аккумулятора.

Неправильная зарядка является одной их самых распространенных причин поломки смартфона. Эксперты рассказали, как продлить работу аккумулятора.