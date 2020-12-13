Названы способы защитить смартфон от повреждений

Москва, 13 декабря. Простому пользователю достаточно знать несколько простых правил, чтобы защитить свой смартфон от повреждений, считает главред портала DGL.ru Людмила Мурзина.

Сейчас производители предлагают противоударные и водонепроницаемые гаджеты. Однако простому обывателю вряд ли нужны такие смартфоны. Они обладают большими габаритами и весом, что делает их неудобными для использования в повседневной жизни.

Чаще всего для защиты смартфона достаточно пользоваться стеклом, чехлом или бампером. Самыми практичными считаются гаджеты в пластиковом корпусе, однако в них нет функции быстрой зарядки, передает радио Sputnik.

«Пластиковый смартфон никогда не будет поддерживать беспроводную зарядку. Но с точки зрения практичности пластик лучше: не так бьется, как стекло, гораздо дешевле в ремонте, чем стеклянный корпус», — пояснила Мурзина.

Отдельного внимания требует камера смартфона. Ее нельзя протирать подручными материалами, так как они образуют царапины. Эксперт также не советует носить смартфон в заднем кармане штанов в зимнее время года.

Эксперты ранее рассказали, как продлить срок службы аккумулятора смартфона. Чаще всего пользователи допускают ошибки во время зарядки гаджета.