Пушков оценил влияние популярности Трампа на образ Байдена в США

Москва, 13 декабря. Популярность действующего президента США Дональда Трампа продолжает оставаться на высоком уровне, что может сыграть злую шутку с Джозефом Байденом.

Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков. Он в своем Telegram-канале прокомментировал намерение главы Белого дома объявить о запуске своей избирательной кампании в день инаугурации нового лидера государства. По словам сенатора, такой шаг способен не только подорвать статус мероприятия, но и сорвать его.

«Популярность Трампа в США по-прежнему высока... И это плохая новость для Байдена. Трамп политически жив и будет обращаться напрямую к народу», — написал Пушков в Сети.

Ранее он обратил внимание на ощутимое политическое значение попытки Трампа оспорить итоги голосования. Ведь власти нескольких десятков американских штатов ставят под сомнения результаты выборов, передает RT.