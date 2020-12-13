Врач-диетолог Круглова рассудила споры о пользе и вреде кофе

Москва, 13 декабря. Употребление кофе — индивидуальный вопрос для каждого. Одним людям этот напиток противопоказан, другим же вполне разрешен.

Лучше всего пить кофе утром или в первой половине дня, потому что он обладает возбуждающим эффектом и может стать причиной бессонницы, отметила врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова. Для здорового человека кофе — вполне «неплохой напиток», передает «ПолитРоссия».

«Есть данные, что умеренное употребление кофе снижает риски развития некоторых хронических заболеваний, улучшает прогнозы по течению жировой болезни печени и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому в целом этот напиток может быть в ежедневном рационе», — пояснила врач.

Людям с повышенной чувствительностью к кофеину, артериальной гипертензией, заболеваниями пищеварительной системы в стадии обострения (гастриты, гастродуодениты, язвы) необходимо внимательно следить за реакцией организма после кофе-брейка. Суточная норма кофе — 200-300 миллилитров, две стандартные чашки.

Врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев недавно рассказала, как не поправиться в зимний период времени. Она предупредила, что злоупотребление кофе способствует выработке гормонов стресса, которые не дают снижать вес, передает RT.