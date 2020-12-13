Новый санкционный список США не окажет негативного влияния на РФ

Вашингтон, 13 декабря. Новые санкции США в адрес России могут быть введены при смене главы Белого Дома. Однако значительного ущерба РФ они не нанесут.

Финансовые аналитики сошлись во мнении, что новый пакет ограничительных мер США сильно не повлияет на российскую экономику. Вполне вероятным эксперты называют сценарий, при котором появятся проблемы в доступе кредитных организаций РФ на мировой рынок и с платежной системой SWIFT.

Доктор экономических наук Игорь Николаев подчеркнул, что вероятность подобных событий лишь гипотетическая. По его мнению, запрет на пользование системой SWIFT для России скорее является неудобным фактором, чем «фатальным».

Недавно США ввели новые санкции в отношении «Северного потока — 2». Сенат США утвердил военный бюджет, в который включен ряд ограничительных мер против строительства российского газопровода, передает RT.