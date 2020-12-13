Жительница Замбии подала в суд на возлюбленного за отказ жениться

Лусака, 13 декабря. Женщина за восемь лет отношений так и не получила предложения о свадьбе от своего возлюбленного. Из-за этого она решила подать на него в суд.

Жители Замбии Гертруда Нгома и Герберт Салалики начали встречаться, когда девушке исполнилось 18 лет. Их отношения продлились восемь лет, однако они так и не стали жить вместе. Девушка успела родить сына, однако ее избранник не стремился к семейной жизни, передает Infox.

Нгома поняла, что устала ждать и решила подать в суд на нерешительного жениха. Она потребовала от него компенсацию за «утраченные лучшие годы». Девушка добавила, что готова отозвать иск, если Салалики возьмет ее замуж.

Мужчина явился на заседание суда, однако отказался выполнять условие избранницы. Судья решил отказать девушке в иске и посоветовал паре решать свои проблемы самостоятельно.

Неприятный инцидент произошел ранее на свадьбе в Турции. Молодожены получили крупный штраф за проведение праздника во время карантина.