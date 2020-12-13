Актер Домогаров тайно женился на молодой танцовщице

Москва, 13 декабря. Российский актер Александр Домогаров начал носить обручальное кольцо. Аналогичное украшение появилось на пальце его молодой избранницы Татьяны Степановой.

Домогаров стал участником кинофестиваля в Великом Новгороде. На мероприятие 57-летний актер пришел в сопровождении 30-летней избранницы. Журналисты обратили внимание на обручальные кольца на пальцах пары.

Артист всячески избегал вопросов о своем семейном положении, однако не стал отрицать новость о женитьбе. Он признался, что сейчас полностью погружен в домашние хлопоты и почти не покидает свой подмосковный коттедж.

«Я рад, дома сижу. У меня большая семья, мы живем за городом. У меня две собаки. Мне есть чем заниматься, поверьте», — ответил Домогаров с улыбкой на лице.

О новых отношениях звезды сериала «Бандитский Петербург» стало известно совсем недавно. Впервые Домогаров появился с новой избранницей на публике в середине ноября этого года. Позднее выяснилось, что актер и его возлюбленная живут вместе не первый год.

Домогаров уже несколько раз был в браке. Его первой женой стала Наталья Сагоян, с которой он был знаком с юности. В браке у них родился сын, который трагически ушел из жизни в 2008 году в возрасте 23 лет. Вторые отношения актера завязались с костюмершей Ириной Гуненковой, которая тоже подарила артисту сына. Затем Домогаров начал встречаться с актрисой Натальей Громушкиной, однако уже скоро пара распалась. После этого актер вступил в отношения с актрисой Мариной Александровой.

Откровениями о своей личной жизни ранее поделился юморист Евгений Петросян. Он признался, что сблизился с Татьяной Брухуновой еще в браке с Еленой Степаненко.