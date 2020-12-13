Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Чечне

Грозный, 13 декабря. Подземные толчки зафиксированы в Чечне в 00:30 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Эпицентр землетрясения выявлен в Урус-Мартановском районе на глубине 25 километров. Предварительно установлено, что в результате сейсмологического события пострадавших и разрушений нет, пишет RT.

Подземные толчки продолжались на протяжении нескольких секунд. Землетрясение почувствовали жители многоэтажных домов в Грозном. В их квартирах дрожали люстры, полы и мебель.

Накануне о землетрясении сообщили жители Краснодарского края. На территории Анапы зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,0.