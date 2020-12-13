В России оценили запланированные США «кадровые сюрпризы» для Китая

Москва, 13 декабря. Американские власти готовят несколько «кадровых сюрпризов» для Китая в случае назначения на пост главы государства Джозефа Байдена.

Демократ планирует провести ряд изменений, например, назначить на должность главного торгового представителя США Кэтрин Тай, которая известна своим негативным отношением к Пекину. Также политик рассматривает кандидатуру экс-офицера ВМС Пита Буттиджича в качестве нового американского посла в китайской республике. Сторонник Байдена гомосексуал и сейчас состоит в браке с учителем частной школы. Такой шаг может создать определенные психологические трудности для элиты КНР, передает «ПолитРоссия».

«Назначения Байдена полностью встраиваются в его логику, потому что риторика торговых войн и крестового похода, которую использовал Трамп, будет отодвинута на задний план», — прокомментировал сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Ранее аналитики пришли к выводу, что из-за особенностей президентских выборов США появилась угроза раскола страны. Если пересмотр результатов голосования затянется, гражданский конфликт перерастет в войну. Ожидается, что выборщики соберутся 14 декабря для голосования, во время которого будет избран глава государства, передает RT.