Перу остановила испытания китайской вакцины от коронавируса

Лима, 13 декабря. Правительство Перу заблокировало дальнейшее проведение клинических испытаний китайской вакцины от коронавируса Sinopharm.

Местные специалисты выявили у одного из добровольцев побочное явление. В целях безопасности и сохранения жизни участников Национальный институт здоровья приостановил исследования. Вопрос о возобновлении испытаний будет рассмотрен после выяснения причин появления нежелательных последствий.

«Решение принято из мер безопасности, прописанных в регламенте испытаний для защиты здоровья участников испытаний», — отметили в Минздраве Перу.

Ранее у четверых британских добровольцев развился паралич Белла после инъекции вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Несмотря на инцидент, препарат был зарегистрирован в США в рамках ускоренного процесса при чрезвычайных ситуациях, передает Infox.ru.