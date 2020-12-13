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Перу остановила испытания китайской вакцины от коронавируса

Перу остановила испытания китайской вакцины от коронавируса

Лима, 13 декабря. Правительство Перу заблокировало дальнейшее проведение клинических испытаний китайской вакцины от коронавируса Sinopharm.

Местные специалисты выявили у одного из добровольцев побочное явление. В целях безопасности и сохранения жизни участников Национальный институт здоровья приостановил исследования. Вопрос о возобновлении испытаний будет рассмотрен после выяснения причин появления нежелательных последствий.

«Решение принято из мер безопасности, прописанных в регламенте испытаний для защиты здоровья участников испытаний», — отметили в Минздраве Перу.

Ранее у четверых британских добровольцев развился паралич Белла после инъекции вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Несмотря на инцидент, препарат был зарегистрирован в США в рамках ускоренного процесса при чрезвычайных ситуациях, передает Infox.ru.

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