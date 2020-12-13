Москва, 13 декабря. Член палаты представителей Техаса Кайл Бидерманн выступил с инициативой о выходе штата из состава США. Истинный мотив такого решения раскрыли в РАН.

Предложение республиканца призвано исключительно привлечь внимание к особенностям президентских выборов. Из-за утвержденного формата проведения голосования по почте и угрозы распространения влияния демократов на колеблющиеся штаты их оппоненты сочли доказательную базу достаточной для выказывания сомнений относительно результатов плебисцита.

«Почему Техас? Потому что Техас — это одна из крупнейших экономик, это штат, который сам себя обеспечивает углеводородами, он практически независим», — объяснил историк-американист Александр Петров.

Идея Бидерманна не будет реализована, даже если законопроект пройдет все необходимые инстанции штата. Верховный суд США признает решение неконституционным, а его жители продолжат отдавать свой голос за Республиканскую партию, передает «ПолитРоссия».

Ранее стало известно о планах местных властей провести референдум. Автор инициативы заявил, что США перестали представлять ценность для американцев Техаса.