Врач Хорошев рассказал о травмоопасных свойствах маски

Москва, 13 декабря. Неправильное ношение медицинской маски может привести к проблемам со здоровьем. Об этом рассказал врач общей практики ОАО «РЖД-Медицина» Евгений Хорошев.

Опасность угрожает людям, которые носят очки. При ношении маски в холодное время года линзы на очках начинают запотевать. Из-за этого человек может оступиться, упасть и получить травмы. Еще одна опасность заключается в соприкосновении теплого воздуха с холодным, так как это угрожает здоровью роговицы глаза.

«При попадании теплого воздуха оскудевает диффузная функция. И это может привести к преждевременному помутнению роговицы», — пояснил врач.

Избежать неприятных ситуаций можно в случае правильного ношения маски. Она должна плотно прилегать к лицу и не мешать при выдохе. Самыми удобными считаются маски круглой и треугольной формы.

Инфекционист Елена Белова ранее рассказала об опасности ношения одной и той же маски несколько дней. Она объяснила, почему после намокания маска теряет свою эффективность.