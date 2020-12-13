Общее число заболевших COVID-19 в мире превысило 16 млн

Вашингтон, 13 декабря. С начала пандемии в мире новым типом коронавируса заразились более 16 млн человек, следует из отчета Университета Джонса Хопкинса.

Учреждение основывается на данных из федеральных и местных источников. Согласно подсчетам, первое место по количеству выявленных случаев COVID-19 продолжают занимать США. Также страна лидирует по числу жертв коронавируса, там с момента распространения инфекции скончались почти 300 тыс. человек.

В России за это время умерли около 46,5 тыс. пациентов. Выздоровели больше 2 млн человек, еще около 494 тыс. сейчас находятся под наблюдением врачей. Всего в стране зафиксировали свыше 2.6 млн случаев заражения, передает Infox.ru.

Вместе с этим председатель Правительства РФ Михаил Мишустин ранее высоко оценил достижения отечественных специалистов в работе над созданием эффективной и безопасной вакцины. По его словам, им удалось обеспечить лидерство страны по организации прививочной кампании от коронавируса.