Вильфанд рассказал о потеплении в ряде регионов России

Москва, 13 декабря. Повышение температуры воздуха ожидается в Центральном федеральном округе России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Потепление начнется с середины следующей недели. В среду, 16 декабря, столбик термометра установится в районе нуля градусов, а с четверга начнет повышаться.

Заметное потепление ждет жителей Приволжского федерального округа. Температура воздуха на Средней Волге поднимется на два–четыре градуса выше климатической нормы, передает RT.

Гидрометцентр ранее рассказал о сроках появления снега в Москве. Снегопады ожидаются в столице в начале следующей недели.