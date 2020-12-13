Лобода рассказала о тяжелой подготовке несостоявшегося номера с ванной

Москва, 13 декабря. Певица Светлана Лобода отказалась от участия в премии «Золотой граммофон» из-за похожего выступления молодой исполнительницы Мари Краймберри.

Лобода должна была завершать съемки музыкальной премии ярким номером, в котором задействована ванна. Незадолго до выхода на сцену звезда узнала, что артистка, выступающая на несколько номеров раньше, использует тот же атрибут. Лобода просила организаторов мероприятия поставить выступления подальше друг от друга, но певице в этом отказали. После этого оскорбленная артистка покинула ВТБ-арену, где проходили съемки.

«Когда две недели назад мы заявили, что будем готовить номер, в котором главным реквизитом будет ванная, мы две недели готовили его, до пяти утра я репетировала. Наняла каскадеров, акробатов. Мое тело в синяках и ушибах», — рассказала Лобода.

Организаторы «Золотого граммофона» представили свою версию произошедшего, сообщили СМИ. По их словам, исполнительнице было отказано в выступлении из-за непрофессионального поведения. Возмущенная звезда заявила, что «ванна может быть только у нее».

Судя по роликам, которые были сделаны на репетициях, Лобода в компании мужчины должна была выполнять акробатические этюды прямо в ванной с водой. На кадрах видно, как певицу учат правильно кувыркаться, и как ее партнер на вытянутых руках поднимает звезду вверх.

Блогерша Лена Миро недавно назвала Лободу человеком без породы и достоинства из-за того, что певица любит демонстрировать свое превосходство над людьми, которые ее же и кормят. Автор публикаций в LiveJournal посоветовала звезде заняться самовоспитанием и перестать публично «брызгать комплексами».