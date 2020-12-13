Асмус повергла фанатов в шок кардинальной сменой имиджа

Москва, 13 декабря. Актриса Кристина Асмус решилась на смену имиджа ради новой роли. Звезда опубликовала фотографию с обновленной прической в социальной сети и поразила фанатов.

Актриса и звезда фильма «Текст» Кристина Асмус удивила подписчиков в Instagram-аккаунте. Девушку привыкли видеть блондинкой еще со времен сериала «Интерны». Теперь перед ними предстала роковая брюнетка.

«Как-то так! Кто там писал про розыгрыш? Да, я впервые в жизни покрасила волосы. Для роли. И это еще не весь образ», – отметила актриса.

Реакция поклонников артистки оказалась неоднозначной. Некоторые восхитились решением Кристины Асмус сменить привычный цвет волос на черный, а других фотография не привела в восторг. Поклонники посоветовали ей вернуть белокурые пряди.

«Темный цвет еще круче подчеркивает голубые глаза! Очень красиво», – отметил подписчик 32-летней актрисы.

«Ого! Как необычно в таком амплуа! Вам такой вариант тоже очень идет», – прокомментировала еще одна поклонница.

«Белой была лучше», – высказала свою точку зрения подписчица.

Смену имиджа поддержала коллега Асмус по шоу-бизнесу Наталья Рудова. Она сделала комплимент девушке и подчеркнула, что новый цвет волос тоже смотрится «круто». И ее мнение поддержали многие подписчики артистки с помощью лайков.

Недавно Кристина Асмус поделилась с подписчиками фотографией в белом соблазнительном корсете. Знаменитость широко расставила ноги, вызвав тем самым шквал критики. Фолловеры осудили такое фривольное поведение артистки и подумали, что она позволяет себе слишком много после развода со звездой Comedy Club Гариком Харламовым.