Британка продавала нагретый хлеб под видом свежей выпечки

Литтлборо, 13 декабря. Владелица пекарни The Barker Baker обманывала инвесторов и покупателей, продавая разогретый на батарее хлеб.

Инцидент произошел в британском городе Литтлборо, расположенном в графстве Большой Манчестер. Местная жительница Франческа Баркер-Миллс открыла свою пекарню под названием The Barker Baker. Она назвала ее социальным предприятием, доказывающим способность бывших преступников приносить пользу обществу. Женщина утверждала, что пекарня помогла ей изменить жизнь после уголовного преследования за мошенничество.

Однако в действительности хозяйка пекарни наживалась на инвесторах, арендодателе и друзьях. Она покупала готовый хлеб, после чего разогревала его на батарее и продавала под видом свежей выпечки. Ущерб от ее действий составил более 60 тысяч фунтов. Суд приговорил ее к двум годам и трем месяцам тюрьмы.

Иностранный мошенник ранее был задержан в Москве. Уроженец Ирана подозревается в хищении крупной суммы денег. Его задержание проходило в рамках совместной операции столичных полицейских и Интерпола.