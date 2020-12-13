Сосед Заворотнюк: семье актрисы удалось остановить развитие болезни

Москва, 13 декабря. Известная актриса Анастасия Заворотнюк, за судьбу которой переживает вся Россия, одержала одну из главных побед над заболеванием, поделился Вячеслав Манучаров.

Около года назад СМИ впервые распространили новость о смертельной угрозе жизни артистки. Вскоре стало известно о неутешительном диагнозе звезды — глиобластома. С тех пор здоровье Заворотнюк вызывает неподдельную обеспокоенность у россиян, из-за чего даже самые небольшие подробности о состоянии актрисы концентрируют на ней всенародное внимание.

Новые детали о жизни знаменитости в беседе с журналистами раскрыл ее сосед. По его словам, близким Заворотнюк удалось остановить развитие болезни. Благодаря семье артистки поклонники, коллеги и знакомые могут говорить о ней как о живом человеке.

«Они остановили эту болезнь, и сегодня мы можем говорить о Насте как о живом человеке. Я считаю, что это самая главная победа. По сантиметрам, по кусочкам, по чуть-чуть к победе, победе», — отметил Манучаров.

Супруг звезды Петр Чернышев ради спасения возлюбленной уже больше года работает буквально на износ. Ранее отечественная фигуристка Татьяна Навка поделилась в Сети видео со спортивной тренировки. В кадре на удивление поклонников промелькнул муж Заворотнюк. Оказалось, что коллеги готовятся к новому ледовому шоу.

Вскоре фигуристка обрадовала пользователей новым видео, но уже из раздевалки. На записи фанаты смогли увидеть костюм Чернышева для будущих номеров, похожий на кимоно. При этом многие зрители заметили, что спортсмен сильно похудел. Поклонники предположили, что это связано с изнурительной работой фигуриста для оплаты дорогостоящего лечения супруги.